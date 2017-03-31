Numan Kurtulmuş, Adil Öksüz ile İlgili Yeni Açıklama Talep Etti

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31.03.2017 08:59
Numan Kurtulmuş, Adil Öksüz ile İlgili Yeni Açıklama Talep Etti
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ABD Büyükelçiliği'nin Adil Öksüz açıklamasını “Tatmin edici olmadığı gibi, dalga geçer gibi yapılan bir açıklama. Çok ciddi şekilde yeniden bir açıklama yapılması lazım.” sözleriyle eleştirdi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkezi'nden canlı yayınlanan TRT Haber'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD Büyükelçiliği'nin Adil Öksüz'ün telefonla aramalarına ilişkin yaptığı açıklama hakkında, "Tatmin edici olmadığı gibi dalga geçer gibi yapılan bir açıklama. Yani şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri vizesini iptal ettiği hangi insana telefon ederek 'Senin vizeni iptal ettik' demiş, Türkiye ya da başka bir ülkede? Bu hiçbir şekilde inandırıcı, tatmin edici değil. Çok ciddi şekilde yeniden bir açıklama yapılması lazım. Adil Öksüz'le yapılan telefon görüşmesinin mahiyeti nedir?" ifadelerini kullandı.

Gülen örgütünün 'hava kuvvetleri imamı' olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün 21 Temmuz 2016'da ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan aranmasıyla ilgili, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan "Vizesinin iptal edildiğini bildirmek için aradık" açıklamasına Başbakan Binali Yıldırım da Çarşamba günü tepki göstermişti. Yıldırım, "15 Temmuz’un fâillerinden birinin vizesini hemen iptal ettik gibi bir resmi açıklama bu. Yersen!" demişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nin açıklamasını “tatmin edici” bulmadığını söylemişti. "Bence birileri Adil Öksüz'ü Türkiye'de saklıyor" ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı: Normal bir prosedür

Perşembe günü bir gazeteci, Ankara’da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a Adil Öksüz’ün ABD Başkonsolosluğu tarafından telefonla aranmasını sordu. "Bu rutin midir? Herkese böyle bir uygulama yapılıyor mu? Sayın Çavuşoğlu, bu konuda aldığınız cevap sizi tatmin etti mi?" sorusuna Tillerson, önündeki notlarda yazan bir cümleyi okuyarak yanıt verdi:

“Türkiye'deki konsolosluğun amaç ve görevlerinden biri, vize durumunda değişiklik olduğunda kişilere haber verilmesidir. Kendisine ulaşılması normal bir prosedür.”

Bakan Çavuşoğlu ise "Adil Öksüz’ün arandığı kesin. Neden ulaşıldığını bilmiyoruz. Biz aldığımız cevaba inanmak isteriz ama detaylarını da somut olarak da görmek isteriz" dedi.

Kaynak: AA

 

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