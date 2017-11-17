Norveç Savunma Bakanı Jensen Türkiye'den Özür Diledi

Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, NATO'nun Norveç'te gerçekleştirdiği Trident Javelin tatbikatı sırasında meydana gelen skandaldan ötürü Türkiye'den özür diledi.

Norveç Savunma Bakanlığının internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Jensen, "Norveç'in Stavanger kentindeki Müşterek Harp Merkezi'nde gerçekleştirilen NATO tatbikatı sırasında kullanılan kapalı devre mesaj sisteminde bir mesaj yayımlanmıştır. Bu mesaj sadece tatbikat dönemi için istihdam edilen bir Norveç vatandaşı tarafından yazılmıştır. " ifadelerini kullandı.

Norveç vatandaşı tarafından yazılan mesajın kesinlikle Norveç'in görüş ve politikalarını yansıtmadığını vurgulayan Jensen, "Mesajın içeriğinden dolayı özür diliyorum. Türkiye önemli bir NATO müttefiğidir ve yakın iş birliğimize değer veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Jensen, mesajı yayımlayan Norveç vatandaşının Müşterek Harp Merkezi'nde gerçekleştirilen NATO tatbikatından hemen uzaklaştırıldığını, olay hakkında detaylı bir soruşturma yürütülerek gereken adımların atılacağını bildirdi.

AA