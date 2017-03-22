Norveç ‘FETÖ’ Şüphelisi 5 Askerin İltica Talebini Kabul Etti!

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22.03.2017 14:43
Norveç ‘FETÖ’ Şüphelisi 5 Askerin İltica Talebini Kabul Etti!
NATO üslerinde görev yapan, ‘FETÖ’ şüphelisi 4 Türkiyeli subay ve bir askerî ataşenin Norveç’e yaptığı iltica başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

AA’nın Norveç devlet televizyonu NRK’ya dayandırdığı haberine göre, NATO üslerinde görev yapan, ‘FETÖ’ şüphelisi 4 subay ve bir askerî ataşenin, Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Norveç’e yaptığı iltica başvurusu kabul edildi.

İltica başvurusunda bulunan kişilerin avukatlığını üstlenen Kjell M. Brygfjeld, Norveç Göçmenler Ofisi’nin iltica taleplerini kabul ettiğini doğrulayarak, bu kişilere oturma ve çalışma izni verildiğini kaydetti.

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