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Nokta Dergisi Davasında Karar

Nokta Dergisi Davasında Karar

Kapatılan Nokta dergisi yöneticileri Cevheri Güven ve Murat Çapan'ın "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme'' suçundan, 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi.

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Nokta dergisi yöneticileri Cevheri Güven ve Murat Çapan'ın, "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme'' ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandıkları davada, "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme'' suçundan, 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

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