'Noel Baba Yoktur' Dedi, İşinden Oldu!

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01.01.2017 00:00
'Noel Baba Yoktur' Dedi, İşinden Oldu!
İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Parco Della Musica Oditoryumu, seyircilerine 'Noel Baba yoktur' diyen orkestra şefini değiştirdi.

ANSA ajansının haberine göre, Giacomo Loprieno adlı orkestra şefi, perşembe günü "Frozen" adlı gösteriyi izledikten sonra alkışlamayan seyircilere kızdı. Loprieno, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu seyircilerine, iyi çocuklara kırmızı elbiselerle hediye dağıtan Noel Baba'nın aslında yok olduğunu söyledi.

Olayın sosyal medyada yayılması ve ebeveynlerin tepkisi üzerine Oditoryum yönetimi, sosyal medya hesabından dün yeni orkestra şefi Marco Dallara'nın Noel Baba kıyafetli bir kişiyle çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

AA

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