Nobel Komitesi: Suu Çii’nin Ödülünü İptal Edemeyiz

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii’ye 1991’de verilen Nobel Barış Ödülü, Arakan’da yaşanan son gelişmelerin ardından tartışma konusu oldu.

İsveç’in devlet televizyonu SVT’de yer alan habere göre, ödülün geri alınmasına yönelik verilen tepkiler üzerine Nobel Barış Ödülü Komitesi Sözcüsü Olav Njolstad’dan gelen açıklamada, “Nobel Vakfı tüzüğüne göre, Suu Çii'ye verilen Nobel Barış Ödülü’nü iptal etmek mümkün değil.” ifadesi yer aldı.

AA tarafından aktarılan haberde, Suu Çii’ye verilen ödülün geri alınması için başlatılan imza kampanyasına 300 binden fazla kişinin katıldığı belirtilerek, Njolstad’ın şu sözlerine yer verildi:

“Nobel Komitesi, ödüllendireceği kişilerin o zamana kadarki çalışmalarını değerlendirerek takdirde bulunuyor. Eskiden ödül kazananların sonraki faaliyetleriyle ilgili yorumda bulunamıyor.”

Çok Sayıda Arakanlı Katledildi

Arakan’da uzun bir süredir artarak devam eden zulüm, son zamanlarda Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çeteler tarafından gerçekleştirilen saldırılarla tekrar gündeme geldi.

Söz konusu saldırılarda 25 Ağustos’tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslümanın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ancak Myanmar yönetiminin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesinden dolayı can kaybı sayısı tam olarak saptanamıyor.

Arakan merkezli sivil toplum kuruluşlarından bazıları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu söylüyor.