Nobel Fizik Ödülü Sahiplerini Buldu

Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, bu yılki Fizik Ödülü'ne, yer çekimi dalgaları konusundaki çalışmaları ve keşifleri sebebiyle Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) Alman asıllı Rainer Weiss, California Institute of Technology'den Barry Barish ve Kip Thorne adlı Amerikalı bilim adamlarının layık görüldüğü belirtildi.

Weiss, 9 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,1 milyon dolar) tutarındaki ödülün yarısını alırken, Barish ile Thorne kalan yarısını paylaşacak. Üç bilim adamına, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde birer diploma ve altın madalya da verilecek.

Açıklamada, "14 Eylül 2015'te, evrendeki yer çekimi dalgaları ilk defa gözlemlendi. Albert Einstein'ın 100 yıl önce öngördüğü bu dalgalar, iki kara deliğin çarpışması sonucu orta çıkmıştı. Dalgaların ABD'deki LIGO dedektörüne ulaşması 1,3 milyar ışık yılı sürdü.

Sinyaller dünyaya ulaştığında çok zayıftı ancak astrofizikte umut verici devrim niteliğindeydi. Yer çekimi dalgaları uzaydaki en şiddetli olayları gözlemlemenin tamamen yeni bir yolu ve bilgimizin sınırlarını sınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Nobel Komitesi, bu üç bilim adamının çalışmalarının bu gözlemlerin anahtarı olduğunu kaydetti.

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, yarın Kimya Ödülü'nün, cuma günü de Barış Ödülü'nün sahibini açıklayacak. 9 Ekim'de Ekonomi Ödülü'nün sahibini belli olacak. Nobel Edebiyat Ödülü'nün ne zaman açıklanacağı ise henüz kesinlik kazanmadı.

Bilim dünyasının en prestijli ödülü için adaylar, her bir alan için oluşturulan komite üyeleri tarafından belirleniyor. Akademi üyelerinin yaptığı oylamada da oyların çoğunu alan aday, ödülün sahibi oluyor.

AA