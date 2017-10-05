Nobel Edebiyat Ödülü'nün Sahibi İşiguro Oldu

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo İşiguro'nun, büyük bir duygusal güce sahip romanlarında dünya ile hayali algı arasındaki uçurumu ortaya çıkardığı için Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldüğünü açıkladı.

İşiguro, 8 Kasım 1954'te Japonya'nın Nagazaki kentinde dünyaya geldi. Ailesi, İşiguro 5 yaşındayken İngiltere'ye taşındı. 1978'de Kent Üniversitesinden mezun olan İşiguro, 1978'de de Doğu İngiltere Üniversitesinde yaratıcı yazarlık üzerine yüksek lisansını tamamladı.

"A Pale View of Hills (Uzak Tepeler)" adlı ilk eserini 1982'de yayımlayan İşiguro, romanlarının yanı sıra çok sayıda senaryoya da imza attı.

İşiguro'nun 1989'da tamamladığı ve en çok tanınan romanlarından "Remains of the Day (Günden Kalanlar)", beyaz perdeye de uyarlanmış ve başrolünde Anthony Hopkins yer almıştı.

İngiliz yazarın 2005 tarihli "Never let Me Go (Beni Asla Bırakma)" adlı romanı da 2010'da yönetmen Mark Romanek tarafından beyaz perdeye aktarıldı.

Eserleri çok sayıda dile çevrilen ve dünya çapında satış rekorları kıran İşiguro, 4 kez Man Booker Ödülü'ne layık görüldü. The Times, 2008'de İşiguro'ya "1945'ten Sonraki En Önemli İngiliz Yazarlar" listesinin 32. sırasında yer verdi.

İşiguro'nun Türkçe'ye çevrilen eserleri arasında "Öksüzlüğümüz", "Gömülü Dev", "Avunamayanlar", "Beni Asla Bırakma", "Günden Kalanlar", "Çocukluğumu Ararken" bulunuyor.

İngiliz yazar, 9 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 4 milyon lira) tutarındaki ödülün de sahibi oldu. İşiguro'ya, Nobel'in ölüm yıl dönümü 10 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde birer diploma ve altın madalya da verilecek.

Norveç Nobel Komitesi, yarın Barış Ödülü'nün sahibini açıklayacak. Pazartesi günü de Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli olacak.

AA