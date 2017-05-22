Nisan'da 6 Bin 353 Şirket Kuruldu, 732 Şirket Kapandı

Kurulan şirket sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,58 artarak 6 bin 353 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 9,75 artışla 732 olarak gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 4,58 artarak 6 bin 75'ten 6 bin 353'e çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 9,75 arttı ve 732 olarak kayıtlara geçti. Martta kapanan şirket sayısı 667 idi.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 9,84, kapanan şirket sayısı yüzde 18,64 artış gösterdi.

Ocak-nisan döneminde ise kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,78 azalarak 24 bin 189, kapanan şirket sayısı yüzde 1,72 artarak 4 bin 90 oldu.