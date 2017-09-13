Nijerya’da Sel 10 Bin İnsanı Yerinden Etti
Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Kogi eyaletinde şiddetli yağışlara bağlı olarak yaşanan sel baskınları nedeniyle en az 10 bin insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.
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Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Kogi eyaletindeki valisi Yahaya Bello, yaptığı açıklamada, eyaletin yedi bölgesinde şiddetli yağışlara bağlı olarak meydana gelen sel baskınları nedeniyle 10 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.
AA’da yer alan habere göre, eyaletin Lokoja, Ibaji, Igalamela, Odolu, Ajaokuta, Kogi ve Bassa bölgelerinde sel baskınlarının yaşandığını aktaran Bello, sel nedeniyle tarım alanlarının, çiftliklerin ve hayvanların büyük zarar gördüğünü dile getirdi.
Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Rosemary Osikoya ise “Eyalet yönetimi tüm imkânlarıyla hemen müdahalede bulundu ancak bu çok yetersiz. Bölge acil olarak insani yardıma ihtiyaç duymakta.” dedi.
Etiketler : nijerya, sel, doğal afet
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