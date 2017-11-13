Nijerya'da Sahte İlaç Tartışması Devam Ediyor

Nijerya Ulusal Gıda ve İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC), ülkede satılan ilaçların yüzde 70'inin sahte olduğu iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

NAFDAC sözcüsü Abubekir Jimoh, "Nijerya'da satılan ilaçların yüzde 70'inin sahte olduğuna dair iddialar asılsız ve yanıltıcıdır." dedi.

Bu konuda herhangi bir araştırma ya da bulgunun bulunmadığını vurgulayan Jimoh, 2014'te yapılan bir araştırmada sıtma ilaçlarının sadece yüzde 3,6'sının sahte olduğunun ortaya çıktığını anımsattı.

İddia, Ulusal Eczacılık Konferansı'nda gündeme getirilmişti.