Nijerya'da Petrol Rafinerisine Saldırı: 4 Ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Petrol Bakanı ve Nijerya Ulusal Petrol Şirketinin (NNPC) Genel Müdürü Ndu Ughamadu, kimliği bilinmeyen kişilerin bölgeye gelerek petrol rafinerisinin kuyularına saldırdığını, bu esnada patlama yaşandığını söyledi.

Ughamadu, patlamada 4 kişinin öldüğünü, ölenlerin kimliğine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydeden Bakan, "NNPC patlamanın olduğu bölgeye mühendisler gönderdi. Bu mühendisler rafinerideki sorunu kısa sürede giderecek ve kimse mağdur olmayacak." dedi.