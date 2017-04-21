Nijerya’da Menenjit Salgını: 745 Kişi Hayatını Kaybetti!

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 745’e yükseldi.

Nijerya Sağlık Kontrol Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Nijerya’nın kuzeyinde yaygın olarak görülen menenjitin “salgın sınırına” ulaştığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, “17 Nisan’a kadar sağlık kurumlarına 8 bin 57 menenjit vakası bildirildi ve şimdiye kadar bunların 745’i hayatını kaybetti.” ifadesi kullanıldı.

1 Milyon Dolara İhtiyaç Var

Öte yandan, Sağlık Bakanı Isaac Adewole da ülkedeki 36 eyaletten 26’sında etkili olan salgına karşı bölgedeki siyasi ve yerel temsilcileri acil toplantıya çağırdı.

Salgının aşıyla durdurulabileceği ve bunun için 1 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu kaydediliyor.

İki Yılda 164 Kişi Hayatını Kaybetmişti

Menenjit, ülkede 2015’te 131 kişinin, 2016’da da 33 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

Beyinden başlayarak tüm vücuda yayılan hastalık, hava yoluyla bulaşarak çeşitli sakatlıklara ve ölüme yol açabiliyor.