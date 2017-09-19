Nijerya'da İntihar Saldırısı: 15 Ölü

Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Mashalari köyünde Boko Haram örgütünün düzenlediği belirtilen çifte intihar saldırısında 15 kişinin öldüğü, 43 kişinin yaralandığı belirtildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, mayıs ayından beri tedavi gördüğü İngiltere'den dönüşünde, 19 Ağustos'ta ordu komutanlarına çağrı yaparak Boko Haram'a karşı silahlı mücadelenin artırılmasını istemişti.

Son yıllarda düzenlenen etkili operasyonlara rağmen Boko Haram, Afrika'nın en büyük nüfuslu ülkesi Nijerya'da hala ciddi bir güvenlik sorunu olmayı sürdürüyor. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'dan itibaren kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı.