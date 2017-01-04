Nijerya’da Günde 2 Bin 300 Çocuk Açlıktan Ölüyor

Nijerya'da yetersiz beslenme sebebiyle her gün 2 bin 300 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nijerya Sivil Toplum Beslenme Proje Koordinatörü Ubah Nnaemeka, Kwara eyaletinde yaptığı açıklamada, ülkede yetersiz beslenme sebebiyle her gün 2 bin 300 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.