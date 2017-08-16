Nijerya’da Canlı Bomba Saldırıları: 29 Ölü, 83 Yaralı

Nijerya’nın Maiduguri şehrindeki pazar yerinde bir kadın canlı bomba tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 27 kişi öldü.

Maiduguri’de aynı gün bir göçmen kampının yakınlarında iki farklı canlı bomba saldırısı daha gerçekleştirildi. Burada kendilerini patlatan canlı bombalar dışında ölen olmadı.

Bu üç saldırıda ilk belirlemelere göre 83 kişi yaralandı.

Yetkililer, saldırıların ardında Boko Haram isimli örgütün olabileceğini açıkladı.

Maiduguri’de Boko Haram ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar uzun süredir devam ediyor.

Kaynak: Euro News