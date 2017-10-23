Nijerya’da Bombalı Saldırılar: 13 Ölü

Nijerya’da üst düzey emniyet yetkilisi Damian Chukwu, basına yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde düzenlenen 3 ayrı canlı bomba saldırısında 13 kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, saldırıların birinin Maiduguri diğer ikisinin ise Muna Dalti kentinde yapıldığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Boko Haram örgütünün bölgede benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.

Nijerya’da 2000’li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf’un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009’da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.