Nijerya’da Bir Üniversiteye Bombalı Saldırı Düzenlendi

Nijerya’daki Maiduguri Üniversitesi’ne düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre biri profesör en az beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik yetkilisi olduğu belirtilen Damian Chukwu, yaptığı açıklamada, Nijerya’nın Borno eyaletindeki Maiduguri Üniversitesi’nde iki ayrı bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

AA’da yer alan habere göre, ilk bombanın üniversitedeki mescitte sabah namazı kılındığı sırada patlatıldığını kaydeden Chukwu, ikinci patlamanın üniversitenin girişinde meydana geldiğini belirtti.

Chukwu, patlamalarda biri profesör en az beş kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Yetkililer konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama yapmazken saldırıların arkasında Boko Haram’ın olduğu iddia ediliyor.