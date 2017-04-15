“Nijerya’da 1 Milyondan Fazla Kişi Açlıkla Karşı Karşıya Kalabilir”

Birleşmiş Milletler (BM), Batı Afrika ülkesi Nijerya’da 1 milyondan fazla kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Peter Lundberg, uluslararası toplum tarafından söz verilen yardımların yapılmaması durumunda Nijerya’da 1 milyondan fazla insanın açlıkla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

Lundberg, Fransa gazetesi Le Monde’da yaptığı açıklamada dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı bölgelerden biri olan Nijerya’nın kuzeydoğusu için vaat edilen yardımların sadece yüzde 15’inin yapıldığını söyledi.

AA’nın aktardığına göre, Nijerya’nın kuzeydoğusunda yarım milyon çocuğun şiddetli yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Lundberg, “Yeterli maddî yardım yapılmazsa Dünya Gıda Programı, bölgedeki yardımları azaltacak.” dedi.

Lundberg, bölgede yaşayan 1,8 milyon kişi için önümüzdeki 6 ay boyunca 242 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu aktardı.