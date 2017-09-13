Nijer’deki Yetimlerin Zorlu Yaşamı!

Afrika’nın okyanusa kıyısı bulunmayan, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman Nijer’de, başkent Niamey’deki Osman Bin Affan Yetimhanesi ve Okulu, 270 çocuğa kol kanat geriyor.

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin son derece yetersiz kaldığı ülkede yetim çocuklar, hayırseverlerin de yardımıyla yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Yetimhanede, yemek, giyecek ve barınma ihtiyaçları kısıtlı olanaklarla giderilen çocuklar, okulda ise eğitim imkânı buluyor.

Avluyu çevreleyen odalarda kalan, avluda hep birlikte yemek yiyen çocuklar, sıralanmış toprak küplerin içindeki aynı kupalardan su içiyor.

Çocukların giyecek ihtiyaçları da hayırseverlerin yardımlarıyla karşılanıyor.

Desteklerle Faaliyetine Devam Ediyor

Yetimhane ve Okul Müdür Yardımcısı Bellu Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijer’in 6 bölgesinden yetimlerin burada barındığını söyledi.

Ahmed, “Yetimler burada rehabilite ediliyor, eğitimlerini devam ettiriyorlar. Burayı inşa ettiren Suudi Arabistanlı bir hanımefendiydi. Allah rahmet eylesin. Onun desteğiyle burayı inşa ettik.” dedi.

Ahmed, yetimhanenin ve okulun bağışçıların destekleriyle faaliyetine devam ettiğini kaydetti.

İmkânlarının kısıtlı olduğunu ifade eden Ahmed, bu dar olanaklarla çocukların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını, çocukların yetimhanedeki okulda eğitim alabildiklerini aktardı.

Ahmed, “Sabah kahvaltısından sonra Kur’an-ı Kerim dersi yapıyoruz. Daha sonra yine yetimhaneye özel olan okulda okullarına devam ediyorlar. Yetimlerin bütün ihtiyaçları bu müessesede karşılanıyor.” diye konuştu.