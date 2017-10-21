Nijer’de Silahlı Saldırı: 10 Asker Öldü

Nijer’de güvenlik yetkilileri, ülkenin güneybatısındaki Mali sınırına yakın Tillabery bölgesinde yer alan jandarma karakoluna silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, saldırıda en az 10 askerin öldüğünü ve çok sayıda askerin de yaralandığını ifade eden yetkililer, saldırıyı düzenleyen kişilerin kimliğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Mali sınırına yakın Tillabery bölgesinde bu ayın başında yine askerleri hedef alan saldırı düzenlemişti.

Tillabery’ye bağlı Tongo Tongo kasabasında Nijer ve ABD askerlerinin yer aldığı konvoya yapılan saldırıda 4’ü ABD’li olmak üzere 8 asker ölmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Afrika Masası Sözcüsü Binbaşı Michelle Baldanza, saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti.