Nihat Hatipoğlu YÖK Üyeliğine Atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulunca Prof. Dr. Hatipoğlu'nun YÖK üyeliğine seçimini onayladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçimini onayladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Nihat HATİPOĞLU'nun Bakanlar Kurulunca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince onaylamıştır."
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