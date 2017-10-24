Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan Oldu

Niğde Belediye Başkanlığı'na AK Parti adayı Rıfat Özkan seçildi.

Faruk Akdoğan’ın istifasıyla boşalan belediye başkanlığı için Niğde Belediye Meclisinde seçim yapıldı. AK Parti'nin adayı belediye meclis üyesi Rıfat Özkan 26 oy alarak belediye başkanlığı görevine seçildi.

MHP Grubu'nun aday çıkarmadığı seçimde CHP'nin adayı Fatih Doğan ise 5 oy aldı.

Özkan, seçimin ardından yaptığı açıklamada, kendisini aday gösterdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Belediye meclisinde muhalefet ile sırt sırta çalışacağını vurgulayan Özkan, "Bir buçuk yıllık süre verimli çalışılırsa belki bir dönemdir, belki de 10 yıllık çalışmaların bedelidir. Allah, inşallah çalışmalarımızı bereketlendirir. Bu mecliste 3,5 yıl karar aldık. Muhalefetteki arkadaşlarımız kararların şeffaf olması gerektiğini, önceden kendilerinin bilmesini zaman zaman dile getirdiler. Önceki belediye başkanımız bunlara dikkat etti. İnşallah tecrübe ile ben daha hassas davranacağım, beraber irdeleyeceğiz, kararları inceleyeceğiz. Gerçekten halkın yararına olan karara kim ne der ki niye saklayalım? Beraber AK Parti'li, MHP’li, CHP’li arkadaşlarımızla en güzel hizmeti yapmak için kararlar alırız diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

AA