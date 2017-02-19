NFL Oyuncusu: 'Kendimi İsrail'e Kullandırmayacağım'

»Ana Sayfa»Dünya
19.02.2017 23:36
NFL Oyuncusu: 'Kendimi İsrail'e Kullandırmayacağım'
Amerikan futbolu oyuncusu Michael Bennett, "kendini kullandırmak istemediği için İsrail'e düzenlenecek geziye katılmayacağını" duyurdu.

Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarından Seattle Seahawks takımında forma giyen Michael Bennett, NFL oyuncuları için İsrail hükümeti tarafından organize edilen geziye katılmayacağını açıkladı.

Bennet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NFL oyuncuları için düzenlenecek geziye katılmayı planladığını ancak bir İsrail gazetesinde okuduğu haberle gezinin gerçek mahiyetini öğrendiğini belirtti.

Gezi organizasyonunu İsrail hükümetinin kendilerini "bir araç olarak kullanma" amacıyla yaptığını fark ettiğini ifade eden Bennet, "Bir hükümet yetkilisi kamuoyu oluşturma etkisi olan sporcuları 'iyi niyet elçisi' olarak kullanacaklarını söylemiş. Ben bu şekilde kullanılmayacağım." ifadelerini kullandı.

"Her zaman Muhammed Ali gibi sessizlerin sesi olmak istiyorum"

Uygun gördüğü bir zamanda hem İsrail'i hem de Batı Şeria ve Gazze'yi ziyaret etmeyi planladığını kaydeden Bennet, böylece binlerce yıldır o toprakları yurt edinmiş Filistinlileri de göreceğini dile getirdi.

Efsane boksör Muhammed Ali'nin Filistinlilere her zaman destek verdiğini hatırlatan Bennet, "Her zaman Muhammed Ali gibi sessizlerin sesi olmak istiyorum. Bu tür bir İsrail gezisine katılmakla bunu yapamam." ifadelerini kullandı.

Bu tavrının bazılarını kızdıracağının farkında olduğunu da belirten Bennet, bunu kendi değerleri ile tutarlılık adına yaptığını vurguladı.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BM Genel Sekreteri Guterres 'Suriye' İçin Kötümser19 Şubat 2017 Pazar 08:32
  • Danimarka’da Irkçılık Karşıtı Protesto19 Şubat 2017 Pazar 08:04
  • 13 Bin Sığınmacı Fransa’nın Belini Büküyor!19 Şubat 2017 Pazar 02:13
  • Fransa'da Sömürgecilik Tartışması Sürüyor18 Şubat 2017 Cumartesi 23:23
  • ABD'de Esir Olan Şeyh Ömer Abdurrahman Vefat Etti18 Şubat 2017 Cumartesi 21:51
  • Afrika’da Vizesiz Seyahatin Sınırları Genişliyor18 Şubat 2017 Cumartesi 18:50
  • Belarus’ta Binlerce Kişi Hükümetin Vergi Yasasını Protesto Etti18 Şubat 2017 Cumartesi 15:59
  • “PYD, PKK’nın Kuzeni”18 Şubat 2017 Cumartesi 15:21
  • Paris'te Mülteciler Girmesin Diye Alanı Kayalarla Doldurdular!18 Şubat 2017 Cumartesi 11:10
  • Türkiye’de Doğalgaz Tüketiminde Rekor Kırıldı!18 Şubat 2017 Cumartesi 10:20
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim