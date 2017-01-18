New York Times Muhabirinin Türkiye’ye Girişine İzin Verilmedi

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18.01.2017 15:18
New York Times Muhabirinin Türkiye’ye Girişine İzin Verilmedi
Türkiye’ye giriş yasağı olduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı’ndan sınır dışı edilen muhabir Nordland, tarifeli uçakla İngiltere’nin başkenti Londra’ya gönderildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’dan İstanbul’a gelen New York Times muhabiri Rod Nordland, Türkiye’ye giriş yasağı olduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı’ndan sınır dışı edilerek, Londra’ya gönderildi.

AA’da yer alan habere göre, Nordland, dün Londra’dan tarifeli bir uçakla İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki pasaport kontrolünde muhabirin Türkiye’ye giriş yasağı bulunduğu tespit edildi. Ülkeye girişine izin verilmeyen Nordland, işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Londra’ya gönderildi.

Nordland için resmî makamlarca, “milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunduğu” gerekçesiyle yurda giriş yasağı konulduğu öğrenildi.

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