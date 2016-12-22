New York Savcısı: Müslümanları Fişlemeyi Bırakalım
New York Eyalet Başsavcısı Eric Schneiderman, Amerika'daki Müslümanların fişlenmesi amaçlayan programın tedavülden kaldırılması için Başkan Barack Obama'ya bir mektup gönderdi.
CNN International'ın haberine göre, Başsavcısı Eric Schneiderman, Amerika'ya girişlerde yapılan mülakatları da içeren fişleme programı NSEERS (Ulusal Güvenlik Giriş-Çıkış Kayıt Sistemi) programının sonlandırılması gerektiğini belirtti.
Schneiderman, fişleme sisteminin ülke güvenliğine hiçbir katkısının olmadığını belirterek, Müslüman toplumunda büyük korkulara yol açtığını vurguladı.
Federal savcı, insanların kara listeye alınmalarının ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'na da aykırı olduğunu söyledi.
ABD HALKI TERÖRE DEĞİL, CİNAYETE KURBAN GİDİYOR
ABD'nin Orlando kentinde yaşanan saldırılar sonrası dünya gündeminin en üst maddeleri arasında terör olayları bulunuyor. Merkezi Washington'da bulunan 'News American' adlı bir düşünce kuruluşu son 14 yılda ABD'de yaşanan ölümlerle ilgili detaylı bir rapor yayınlamıştı. Bu rapora göre, ABD'de 11 Eylül saldırılarının ardından yaşanan terör hadiselerinde sadece 164 kişi hayatını kaybetmişti. Raporda dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise 14 yıl içerisinde Birleşik Devletler'de sadece cinayete 200 bin kişinin kurban gitmiş olmasıydı.
Sosyolog Charles Kurzman tarafından yapılan bir başka araştırmaya göre ise, 2015 yılının sonuna kadar sadece 230 Müslüman terör suçlarına karıştı. Bu suçlar ise DEAŞ'e katılma girişimi, terör örgütlerine yardım teşebbüsü gibi suçlardan oluşuyor. Kurzman'ın derlediği diğer verile göre, ABD'nin Kalifornia eyaletinde meydana gelen saldırılar dahil 112 Müslüman planlı saldırı girişiminde bulunmuş. Bu saldırılarla ilgili Kurzman “Gizli ajanlar ve muhbirlerin silah ve patlayıcı sağladığı terör saldırılarının üçte ikisi erkenden fark edilerek müdahale edilmiştir. Ve yine sivil liberaller bu terör saldırılarına katılan gençlerin, ne yaptıklarını tam olarak bilmediği ve tuzağa düşürüldüğünü söylüyor.” ifadeleri kullanılmıştı.
ABD'de yaşanan saldırılarla ilgili The Nation'da bir yazı kaleme alan Joshua Holland da "Amerika'da 8 milyon Müslüman var ve biz şayet bu Müslümanların küçük bir bölümünün dahi terörist olduğunu düşünüyorsak, binlerce silahla her gün bir California katliamı yaşanıyor olurdu." ifadelerini kullanmıştı.
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