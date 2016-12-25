Nevşehir’deki FETÖ Soruşturması: 4 Tutuklama

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
25.12.2016 22:51
Nevşehir’deki FETÖ Soruşturması: 4 Tutuklama
Nevşehir’de, Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında esnaf Kürşat G, Ahmet Bulut T. ve Mehmet D. ile ev hanımı Nurhan Ö. gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı.

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