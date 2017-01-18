Nevşehir Merkezli ‘FETÖ’ Soruşturması: 12 Eski Polis Tutuklandı

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18.01.2017 14:23
Nevşehir Merkezli ‘FETÖ’ Soruşturması: 12 Eski Polis Tutuklandı
Nevşehir’de yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 20 eski polis tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’nde görevliyken meslekten ihraç edilen 4. sınıf emniyet müdürleri Ünfan K, Muhammet Mustafa A, Yakup K, Fatih K, Şerafettin A, Emniyet Âmiri Yusuf H, komiserler Murat G, İbrahim S, Saffet K, Mehmet O, Yılmaz D, Mehmet A, Sefa Ö. ile polis memurları Mustafa B, Yaşar Ç, Mustafa Ş, Bayram Y, Mehmet K, Tekin G. ve emekli polis memuru Mustafa K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

AA’da yer alan habere göre, zanlılar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, 12 Ocak’ta, Nevşehir, Ankara, Kayseri, Sivas, Yalova, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Bursa’da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 29 polis gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 polis de daha önce mahkemece tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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