Nevşehir Merkezli ‘FETÖ’ Soruşturması: 12 Eski Polis Tutuklandı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’nde görevliyken meslekten ihraç edilen 4. sınıf emniyet müdürleri Ünfan K, Muhammet Mustafa A, Yakup K, Fatih K, Şerafettin A, Emniyet Âmiri Yusuf H, komiserler Murat G, İbrahim S, Saffet K, Mehmet O, Yılmaz D, Mehmet A, Sefa Ö. ile polis memurları Mustafa B, Yaşar Ç, Mustafa Ş, Bayram Y, Mehmet K, Tekin G. ve emekli polis memuru Mustafa K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
AA’da yer alan habere göre, zanlılar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, 12 Ocak’ta, Nevşehir, Ankara, Kayseri, Sivas, Yalova, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Bursa’da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 29 polis gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 polis de daha önce mahkemece tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Yorumlar 0
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Şeyh Raid Salah Netanyahu'nun Tekflifini Reddetti!
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye Çalışıyorlar
- Mehmet Ali Tekin Kandıra Cezaevinden Tahliye Edildi
- ABD Yeni “Misket Bombası”nı Ortadoğu'da Kullanacak
- Astana'ya Kürtleri Temsilen ENKS Davet Edildi
- CIA Gizli Belgeleri Yayınladı
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Aynı Nakarat: IŞİD'i Kanka Belledik
- ABD, Suriye’de Direnişçileri Hedef Almayı Sürdürüyor!
- Emperyalist Rusya, Libya’ya da Yerleşiyor
- Bürokratik Oligarşi ‘Zafer’ mi Kazandı?
- Vergisel Teşvikler Getiren 'Torba Tasarı' Kabul Edildi
- Deyrizor’da Esed’in İki Generali Daha Öldürüldü
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Aynı Nakarat: IŞİD'i Kanka Belledik
- Şeyh Raid Salah Netanyahu'nun Tekflifini Reddetti!
- ABD, Suriye’de Direnişçileri Hedef Almayı Sürdürüyor!
- 'Obamacare'in İptali 18 Milyon İnsanı Sigortasız Bırakacak'
- Türkiye-AB İlişkilerinde Yeniden Canlanma Mümkün mü?
- ABD: 'El Bab'da Hava Saldırısı Yapmaya Başladık'
- Adem Özköse Kardeşimizin Dedesi Vefat Etti
- Cemil Barlas Ahlaksızlığın Dibini Buldu: 3 Yaşındaki Çocuğa İşkence Teklifi
- İskoçya'da Kilisede Kur'an-ı Kerim'den Ayet Okunmasına Tepki
- Görmez Kur'an Kursunda Darp Edilen Çocuktan Özür Diledi
- Yıldıray Oğur'a Turgay Oğur Üzerinden Linç Girişimi!
- Obama ne “Siyah” ne “Beyaz”, Ne Barack ne de Hüseyin idi
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim