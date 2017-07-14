Netanyahu’yu Arayan Mahmud Abbas Kudüs Eylemini Kınadı

Filistin Enformasyon Merkezi’ne ulaşan bilgilere göre, Netanyahu ile görüşen Abbas Siyonist işgal güçlerinin Mescidi Aksa içinde ve dışında yaptıkları insanlık dışı uygulamalar ile işgal rejiminin direnişi zorunlu kılan uygulamaları görmezlikten gelerek bugün meydana gelen feda eylemini şiddetle kınadığını belirtti ve özellikle ibadet merkezlerinde yapılan şiddeti reddettiğini ifade etti.

Bugün (14 Temmuz Cuma) Mescidi Aksa avlusunda Siyonist işgal güçlerine yönelik üç Filistinlinin gerçekleştirdiği silahlı eylemde iki işgalci asker hayatını kaybederken, eylemi gerçekleştiren üç genç de işgal güçlerinin ateşiyle şehit oldu.

Siyonist işgal rejiminin Mescidi Aksa’yı bölme planlarıyla Yahudi yerleşimcilerin sürekli Mescidi Aksa’ya baskın yapmaları Filistinli gençlerin Ekim 2015’te intifada başlatmalarına neden oldu.