Netanyahu'nun İstifası İçin Yürüdüler

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15.01.2017 06:53
Netanyahu'nun İstifası İçin Yürüdüler
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Rabin Meydanı'na yürüyen yüzlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifasını istedi.

Gösterinin organizatörleri, Netanyahu hükümetinin siyasetleri yüzünden aşırılık ve ırkçılığın bedelini ödediklerini dile getirdi.

Eylemciler de yürüyüş sırasında "Yolsuzluk bitmiyor, hükümet istifa" yazılı dövizler taşıdı.

Öte yandan, İsrail'deki "Vatandaşın Hakları" isimli kuruluşça hazırlanan raporda, 2016'nın İsrail'de insan hakları açısından başarılı bir yıl olmadığı belirtildi.

İsrail'in Filistinlilere karşı uygulamalarında aşırılık içeren yöntemler benimsediği, hak ile özgürlüklerini ihlal ettiği, orantısız güç kullandığı ifade edilen raporda, Araplara, Etiyopyalı ve doğulu Yahudilere, kadınlara ve engellilere yönelik ırkçı olaylarda her geçen gün artış olduğu bildirildi.

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