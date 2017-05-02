Netanyahu İlk Kez Esir İşgal Askerlerinin Hayatta Olduklarını İtiraf Etti

Esir işgal askerlerinin ölü olmadıklarını, bilakis hayatta olduklarını ilk kez dolaylı da olsa itiraf eden Netanyahu, İsrail'in savaşlarında ölenlerin anılarını ihya töreninde yaptığı konuşmada, İsrail devletinin aziz askerlerini geri getirinceye kadar rahat etmeyeceğini söyledi.

Netanyahu, "Aziz askerlerimiz Hedar Goldin ve Oron Shaul'u İsrail'e geri getirene kadar rahat yüzü görmeyeceğimize ve sakin kalmayacağımıza söz veriyorum" dedi.

İşgal rejimi başbakanı, daha sonra işgalcilere seslenerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Barışın sevincini ve savaşın acılarını sizinle paylaşıyoruz. Savaş alanında sizlerle birlikteyiz."

İslami Direniş Hareketi (Hamas)'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, esir işgal askerlerinin kendi sesleriyle İbranice şarkı söyleyerek ailelerine seslendikleri bir video klip yayınlamıştı.

Söz konusu videoda işgal askerleri Goldin ve Shaul, "Anne.. Baba.. Ben buradayım. Hala hayattayım. Neden benim ölü olduğumu söylüyorlar? Anne.. Baba.. Gerçeğin ortaya çıkması için elinizden gelen her şeyi yapın" demişti.

FİEM