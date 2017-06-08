Netanyahu: Golan Tepelerinden Asla Vazgeçmeyeceğiz

HAKSÖZ-HABER I Çeviri: Gökhan Ergöçün

Netanyahu, bir grup gencin Golan'daki Katzrin yerleşiminin dışında düzenlediği bir konferansta yaptığı açıklamada, "Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail egemenliği altında kalacak. Golan Tepeleri'nden asla ayrılmayacağız. Tepeler bize ait" dedi.

İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesine alternatif bir alternatifin "radikal İslamcıları" bölgeye getireceğini iddia etti.

Netanyahu'nun "biz burada olmazsak, radikal İslam olacak ve hepimiz sonuçları biliyoruz" dediği de öğrenildi.

Basında çıkan haberlere göre, Netanyahu, Tel Aviv'in Suriye'nin geleceği konusunda barışçıl bir anlaşma olması halinde, Golan Tepeleri'nden çekilmek için uluslararası baskı altında olacağından korkuyor.

Salı günü İsrail, İsrail'in Sina Yarımadası'nı, Gazze Şeridini, Batı Şeria'yı ve Kudüs'ü de işgal ettiği Altı Gün Savaşı'nın 50. yıldönümünde ve Suriye'nin Golan Tepeleri'ni işgalini kutladı.

Middle East Monitor'den tercüme edilmiştir