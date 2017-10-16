Nereden Nereye?

Aşağıdaki açıklamalar bir yıl önceki Musul operasyonundan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haşdi Şabi terör çetesine meydan okurken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Haşdi Şabi'ye geçit verilmemesi ve gerekirse yerel güçler ve Peşmerge'den destek alınması gerektiğini vurguluyor. Bugünlerde Haşdi Şabi çetelerinin ileri gelenlerinden Kerkük'le ilgili analizler paylaşan Yeni Şafak ise o günlerde bu yapıdan "terör örgütü" olarak bahsediyor.

"Peki, ne değişti?" diye sormak gerekmiyor mu? İran değişti de işgaller ve katliamlarından el mi çekti? Bu terör şebekeleri tevbe etti de Sünni halka Irak'ın dört bir yanında reva gördüğü muamelelerden nedamet mi getirdi? Bir yılda Ne oldu da Musul'da Haşdi Şabi'ye tercih edilen KDP'li Peşmergeler DAEŞ'ten ve Haşdi Şabi'den daha beter görülür hale geldi?

Ne değişti de Irak'ın bütünlüğünü savunmanın Irak'ı Felluce, Diyala,Musul, Kerkük demeden İran'a altın tepside sunmak anlamına gelen politikalara evrilindi!

Hem de KYB Peşmergelerinin ve 2011'den bu yana kendileriyle anlaşılan ve Şengal işgaliyle birlikte Haşdi Şabi ile ünsiyetleri artırılan maaşları da merkezden ödenmeye başlanan PKK militanları üzerinden dönen devir teslim dolaplarına teslim olur hale geldik? Bakalım plaka numaraları sıralayan ve Irak'ı bunların insafına terkeder görüntüsü arzeden milliyetçi hamasetten sıyrılıp gözümüzü Ne zaman açacağız?