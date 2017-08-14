Nepal’deki Sel ve Heyelanda Ölenlerin Sayısı 70’e Yükseldi

Güney Asya ülkesi Nepal’de İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde cuma gününden bu yana süren şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 70’i bulduğu belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, 50 kişinin hâlâ kayıp olduğuna işaret edilerek, 20’den fazla kişinin de yaralı olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşları sudan bulaşan hastalıklara karşı uyardı.

Öde yandan, İçişleri Bakanı Janardan Sharma, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, “Doğu kesimlerde su seviyeleri azaldı ancak batı kesimlerde son iki günde seller devam etti. Durum değerlendirmesi yapıyoruz.” dedi.

Afetzedelere ilk etapta çadır ve gıda yardımı yapıldığını belirten Sharma, afet bölgelerine tıbbî yardım yapılacağını kaydetti.

Emniyet Sözcüsü Pushkar Karki de dün yaklaşık 31 bin ailenin evlerinin zarar gördüğünü açıklamıştı.

Nepal’de haziran ayında başlayan muson yağmurları eylüle kadar sürüyor. Ülkede, geçen yıl temmuz ayında muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 75 kişi ölmüştü.