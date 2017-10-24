‘Neden İstifa Ediyorlar?’

Fehmi Koru, bugünkü yazısında, istifası istenen ve istifa eden AK Partili belediye başkanlarının neden istifa ettiğini sorguladı. ‘Başkanlar istifa ediyorlar etmesine de, neden istifa ettiklerini bileniniz var mı’ başlıklı yazısında konuya değinen Koru, konuyla ilgili, ‘Merak ediliyor. Ben de şahsen bir oy sahibi olarak merak ediyorum’ ifadelerini kullandı.

Fehmi Koru’nun yazısının ilgili kısmı şöyle:

Sonunda neredeyse hepsi ışığı gördü ve gereğini yerine getirdi, getirmeyen de getirecek…

Bursa belediye başkanı istifasını dün sundu; Ankara’nın belediye başkanı istifa için hafta sonuna randevu verdi. “Neredeyse” dememin sebebi olan Balıkesir’in başkanı direnişinde tek başına kalmış görünüyor.

Sebepleri irdeleyince…

İyi de, bu başkanların kendi partilerinin lideri tarafından istifalarının istenmesinin sebebini bilen var mı?

…

Hangi suçlama hangi başkanı hedef alıyor, bileniniz var mı?

Bir belediye başkanıyla 17-25 Aralık (2013) sonrası söyleşirken, bana, belediyelerin o zamana kadar ‘hizmet hareketi’ diye bilinen yapıya yurt çapında aktardıkları değerlerin hayli yüklü olduğu bilgisi verilmişti. Bu bilgi 15 Temmuz’dan (2016) aylar önce çıkan kitabımda yer alıyor.

O değerlerin hepsi ve daha fazlası 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında devlet ve belediyeler tarafından geri alındı.

‘FETÖ ile irtibat’ denilen şey bu ise Hz. İsa’nın günahkâr bir kadına taşla saldırmaya kalkışanlara söylediği söz aklıma geliyor.

…

İki yıl önce önlerine aday olarak beğendikleri parti tarafından sunulduğu için oylarını esirgemedikleri kişilerin şimdi istifa ettirilmesinin ardındaki gerekçeyi halkın merak etmemesi mümkün mü?

Merak ediliyor. Ben de şahsen bir oy sahibi olarak merak ediyorum.

…

Ciddi bir gerekçe bu.

Ancak endişeyi ortadan kaldıracak bir yöntem mi başvurulan? İstifa edip gidenin yerine konulan ismin kısa süre içerisinde fark yaratıp kendisini kabul ettirebileceği ne malum?

Özellikle de istifa süreci sırasında başgösteren tartışmaların kamuoyunda bıraktığı izlerden sonra?

Farkındayım, konuyla ilgili bulanıklığı ortadan kaldıracak açıklamalar yerine, zihni karmaşayı daha da artıracak pek çok soru var bu yazımda. Ancak hepsi herkesin zihninde taşıdığı sorular bunlar.

Cevap bekleyen sorular…

Ben sormasam da sorulan sorular…

Verilecek doyurucu cevaplar, en başta, AK Parti’ye oy vermiş insanları rahatlatmaya yarayacaktır.

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