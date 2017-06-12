Neden Cezaevindeki Öğretmene Kızının Cenazesine Katılma İzni Verilmedi?

Tutuklu ve hükümlülerin birinci dereceden yakınlarının cenazelerine katılmaları mevzuatta bir hak olarak yer almakta. Ne var ki keyfilik ve hak ihlallerinin sıradanlaşması olgusu bu kez de bir babayı kızının cenazesine katılmaktan alıkoydu. Menemen Cezaevi’nde tutuklu olan eski Tire Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Ölçer’in intihar eden kızı, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Tuğçe Ölçer’in cenazesine katılmasının engellendiği iddiasına açıklık getirilmeli.

FETÖ ile irtibatlı olmak suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Ali Ölçer’in cezaevine girmesinden sonra ailesinin büyük sarsıntı geçirdiği ve bu sürecin devamında Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi Tuğçe Ölçer’in bunalıma girip intihar ettiği öğrenildi. Tuğçe Ölçer’in 9 Haziran günü İzmir Buca’da yaşadıkları evin balkonundan kendini aşağıya atarak hayatına son verdi.

Menemen Cezaevi’nde tutuklu olan baba Mehmet Ali Ölçer kızının cenazesine katılmak için savcılığa başvurdu. Ölçer’in girişimlerine ve ailenin ısrarlarına rağmen savcılık kızının cenazesine katılabilmesi için baba Ölçer’e izin vermedi.