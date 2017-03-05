Necmettin Erbakan İstanbul'da Anıldı

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05.03.2017 00:54
Necmettin Erbakan İstanbul'da Anıldı
Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 6. yılında Erbakan Vakfınca Abdi İpekçi Spor Salonunda düzenlenen programla anıldı.

Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 6. yılında Erbakan Vakfınca düzenlenen programla anıldı.

Abdi İpekçi Spor Salonunda düzenlenen "Aldanmayan ve Aldatmayan, Necmettin Erbakan" adlı program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatını ve ideallerini anlattı.

Necmettin Erbakan’ın ve davasının yıllarca engellenmek istendiğini ifade eden Erbakan, Erbakan’ın hayatı boyunca güçlüklerle ve engellemelerle mücadelede ettiğini söyledi.

Erbakan, "Madem damarımızda milli görüş kanı var, bize yakışmaz geri düşmek bu davadan. Milli görüş hareketini Necmettin Erbakan sonrasında zafere ulaştıracak kurum Erbakan Vakfı'dır." dedi.

KKTC Milletvekili Zorlu Töre de Erbakan’ın Kıbrıs davasına verdiği önemi anlattı. Töre, beraberinde getirdiği KKTC bayrağını Fatih Erbakan'a takdim etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise Erbakan’ın İslam dünyasının birlik ve beraberliği için çok emek verdiğini belirterek, Doğu Türkistan, Filistin gibi mazlum coğrafyaları Türk halkına Erbakan’ın öğrettiğini söyledi.

İslam dünyasının çeşitli ülkelerinden gelen konuşmacılar da Erbakan'ın hayatı ve onun İslam dünyasına yaptığı hizmetler hakkında konuştu.

Erbakan’ın hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisinin de yapıldığı programda Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın lideri İsmail Haniye katılımcılara Gazze’den video konferans yöntemiyle hitap etti.

AA

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