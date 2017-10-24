Ne de Olsa Rusya Müttefikimiz Sayılır Değil mi?

HAKSÖZ-HABER

Yeni Şafak bugün “İslam Şehirleri Yok Ediliyor” başlıklı önemli, güzel bir haber yapmış. Tarihi kimlikleri de olan İslam medeniyetinin önemli şehirlerinin vahşice, hunharca, zalimce yıkıma uğratılmasına dikkat çekmiş. İslam coğrafyasındaki talanı ve yıkımı gündeme taşımış.

Ne var ki, bunu yaparken çok ilginç bir yaklaşım sergilemiş. Haberin spotunda İslam medeniyetinin kadim merkezlerinin ABD tarafından yıkıldığını yazmış: “…Bağdat, Musul, Halep ve Rakka, ABD bombalarıyla hayalet şehirlere döndü.”

ABD’nin vahşeti, zalimliği, Ümmete düşmanlığı hususunda kuşku yok. Ama bütün bu olan bitenin tek suçlusu olarak ABD’yi işaretlemek, diğer mücrimleri gizlemek olmuyor mu?

Esed’e, Maliki’’ye, İbadi’ye, İran’a söyleyecek bir sözümüz yok mu? Bütün bu vahşetin faturasını sadece ABD’ye kesmek adil mi?

Hadi ‘içimiz’den çıkan hainleri, zalimleri, işbirlikçileri bir kenara koyalım! Örneğin burada ismi geçen Bağdat, Musul ve Rakka için sadece ABD’yi suçlayalım ama listede ismi geçen Halep’te gerçekleşen vahşet acaba kimin eseri?

Yoksa bu sıralar dostumuz olduğu için Rusya’yı suçlamak yakışık almaz diye mi düşünülüyor?