Nazlı Ilıcak Savunma Yaptı

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emre Uslu'nun da aralarında bulunduğu 17 sanıklı FETÖ'nün medya yapılanması davasının ikinci duruşması başladı. Nazlı Ilıcak'ın savunmasını alan mahkeme heyeti duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verdi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşangül ve Yakup Şimşek getirildi. Tutuklu sanık Ahmet Altan'ın duruşmaya SEGBİS ile katıldı.Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman duruşmada hazır bulundu. Firari sanıklar Abdulkerim Balcı, Mehmet Kamış, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin, Ali Çolak, Bülent Keneş ve Faruk Kardıç ise duruşmada yer almadı. Duruşmaya, gazeteci Hasan Cemal, Uluslararası Af Örgütü temsilcisi, İngiliz Barosu temsilcisi, İngiliz Barosu İnsan Hakları Komitesi temsilcisi, 19 basın örgütü temsilcisi, Uluslararası Kıdemli Avukatlar Projesi temsilcisi ve sanıkların yakınları katıldı.

TÜM AİDİYETİMİ LAİK CUMHURİYETE BORÇLUYUM

Duruşmada savunma yapan Nazlı Ilıcak, "Dün medyada 'Nazlı Ilıcak gözü yaşları içinde savunma yaptı' diye haberler çıktı. Bunu tekzip etmek istiyorum. Yanlış bir anlama olmasın. Gözyaşı içerisinde aciz şekilde gösterilmek isteniyor. Bu darbe iddiasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aramızda yaptığımız 14 Temmuz'daki toplantıdan yola çıkarak, sayın savcı darbeye zemin hazırladığımız saikiyle o konuşmayı yaptığımız söylüyor. Benim kimliğim teokratik bir darbeye uyar mı? Ben niye Fetullah Gülen'in ülke başına geçmesini isteyeyim? Tüm aidiyetimi laik cumhuriyete borçluyum. Suudi Arabistan'da bir Nazlı Ilıcak olmak ister miyim" dedi.

BARIŞ SÜRECİNE TAMAMEN TARAFTARIM

Ilıcak savunmasında, "Ben kainat imamı denen bir kişinin neden peşine takılayım. Cemaat barış sürecine karşı denildi. Ben barış sürecine tamamen taraftarım. Bugün de taraftarım. Ne Oslo Sürecini eleştirdim, ne de KCK'yı onayladım. Onların Hakan Fidan'a düşman olduğu anlatılıyor. Fidan ifadeye gittiği an hükümet nasıl düşer, ben buna bir mantık veremedim. Teoman Koman ile Hakan Fidan'ı mukayese ettim. Ben sivil bir kişinin olmasını tercih ettim. Ben sivilleşmeden yanayım. Bütün hayatım bunlarla mücadeleyle geçmiş. Ben maağdur gördüğüm insanların yanında yer alırım. Ben Tayyip Erdoğan'ın düşmanı değilim. Sadece muhalifiyim. Muhalefet yapmak suç mu?" dedi

HAKKINDA YAZILAN KÖŞE YAZILARINI OKUDU

Hakkında yazan köşe yazılarını okuyan Ilıcak "Ben burada tanık dinletmek yerine meslektaşlarımın yazılarından örnekler okumak istiyorum. Benim kimliğimi tanımanız önemli. Siz belki beni gazetelerden tanıyorsunuz. Benim tanık olarak getirmektense 3-5 satır bir şey okumama müsade edin. Benim hangi sözüm darbeye zemin hazırlanıyor. Sözde plan semineri altında bir darbe hazırlığı yapılıyor hükümete karşı. Bunları yazarak Ben FETÖ'yü aklıyormuşum. Ben FETÖ'yü aklamıyorum. Kendi akım var" dedi.