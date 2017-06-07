Nazi Selamı Veren Taraftarlara Ömür Boyu Men Cezası
İngiltere ile Almanya’nın milli takımları arasında oynanan hazırlık maçında Nazi selamı yaptığı tespit edilen iki İngiltereli taraftar, ömür boyu stada alınmayacak.
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İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, geçen mart ayında Almanya’nın Dortmund kentinde İngiltere ile Almayanya takımları arasında oynanan ve İngiltere’nin 1-0 kaybettiği hazırlık karşılaşmasında Nazi selamı verdiği tespit edilen iki İngiltereli taraftara ceza verildiği belirtildi.
AA’da yer alan habere göre, açıklamada, söz konusu taraftarların ömür boyu İngiltere’de ve deplasmanda oynanan maçlarda stada girmesinin yasaklandığı, 27 taraftara ise çeşitli süre dilimlerinde stada giriş yasağı getirildiği ifade edildi.
Etiketler : futbol, almanya, ingiltere, nazi selamı
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