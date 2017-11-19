NATO'ya Tepki Büyüyor: Kuru Özürle Geçirilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO tatbikatında görevli şahısların yaptıkları sonrası, Türkiye’nin NATO’yla olan müttefiklik bağını sorguladı ve bu durumu Rusya’dan S-400 hava savunma füze sistemi alınmasıyla ilişkilendirdi.

NATO’nun Norveç-Stavanger’deki tatbikat sırasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk ile Erdoğan aleyhine yönelik iki ayrı olay, Ankara’da tepki yaratmayı sürdürüyor. Türkiye – NATO ilişkisi tarihinde ilk kez Ankara’nın ortak tatbikattan asker geri çekmesine neden olan olaylar nedeniyle dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg özür mesajı yayınladı. Ancak Stoltenberg’in Türkiye’den özür dilemesine ve Norveç’in olaylara neden olan şahıslar hakkında resmi işlem başlatmasına rağmen bugün Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye’deki farklı kesimler tepkilerini sürdürüyor.

Erdoğan, bugünkü konuşmasında NATO ittifakını müttefiklik bağına aykırı davranmaya suçlamaya devam etti. Erdoğan’ın, NATO’ya yönelik mesajlarında, Türkiye’nin ittifaka üyeliğini sorgulayan yaklaşımı ve NATO’nun Rusya’dan S-400 hava savunma füze sistemi alınmaması için Ankara’ya baskı yapmak istendiği ifadeleri dikkat çekti.

“Kuru özürle geçirilemez”

Türkiye’nin güçlendiği için saldırılara maruz kaldığı söylemini yineleyen Erdoğan, “İşte Norveç'teki NATO tatbikatında sergilenen terbiyesizliği sizler de takip ettiniz. Bazı yanlışlar vardır ki onları aptallar değil ancak alçaklar yapar. Bu da işte böyle bir hadisedir. Şahsımı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan bu terbiyesizliği, NATO içinde bir süredir varlığını müşahede ettiğimiz çarpık bir bakış açısının dışa vurumu olarak anlıyorum. NATO'nun güvenirliği tüm üye ülkeler nezdinde sorgulanabilir hale gelmiştir. NATO'daki terbiyesizlik kuru bir özürle geçiştirilemez.” dedi.

NATO’nun Suriye kaynaklı sınır ihlali saldırılarında Türkiye’ye gerekli savunma desteğini vermediğini de anımsatan Erdoğan, NATO’nun Türkiye’nin savunması için Suriye sınır bölgesine konuşlandırmasını geri çektiği Patriot füze sistemi tartışmalarına göndermede bulundu. Bu nedenle NATO ve ittifak üyeleri karşı çıksa da Türkiye’nin Rusya’dan gerekli hava savunma sistemini satın alacağını vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi:

“Suriye'den ülkemize yönelik tehditlerin zirveye çıktığı bir dönemde füze savunma sistemlerini geri çekerek Türkiye'ye yönelik bir saldırı durumunda harekete geçilmeyebileceği intibasını veren NATO'nun güvenirliği, tüm üye ülkeler nezdinde sorgulanır hale gelmiştir. Biz kendi güvenliğimizi sağlamak için Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almaya kalktığımızda, ittifakın önde gelen kimi ülkeleri tarafından ortaya konan tepki de bu çarpıklığı teyit eder mahiyettedir. Aynı sistemin bir alt sürümünü satın alan ülkeler Yunanistan, Slovakya, Bulgaristan'a ses çıkarmayanlar nasıl oluyor da Türkiye'ye ses çıkarıyorlar. Kusura bakmasınlar Türkiye adım atacağı zaman birilerine sorarak kararını vermeyecek. Buradan NATO ve diğer müttefiklerimize açıkça ifade ediyoruz, biz S-400'leri aldık, iş bitti. Finansman konusundaki detayları konuşuyoruz. En yakın zamanda bu sistemi ülkemizde kuracağız.”

Kaynak: Voanews