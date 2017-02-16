NATO’dan Rusya’ya Çağrı: Kuvvetlerinizi Gürcistan’dan Çekin

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16.02.2017 20:34
NATO’dan Rusya’ya Çağrı: Kuvvetlerinizi Gürcistan’dan Çekin
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Rusya’nın, Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya bölgeleriyle ilişkilerini derinleştirmesi bizi endişelendiriyor. Rusya’yı kuvvetlerini Gürcistan’dan çekmeye çağırıyoruz.” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın NATO-Gürcistan Komisyonu oturumu sonrasında açıklamalarda bulundu.

AA’da yer alan habere göre, toplantıda, Gürcistan’daki durumun ve Karadeniz güvenliğinin ele alındığını anlatan Stoltenberg, NATO’nun bu bölgedeki varlığının güçlendirildiğini söyledi.

Stoltenberg, Gürcistan’la NATO’nun yakın işbirliği yaptığını anımsatarak, Gürcistan’ın savunma reformlarını uygulamasıyla daha uyumlu, etkili ve sürdürülebilir bir askerî güce kavuşacağını ifade etti.

“Bizi Endişelendiriyor”

NATO’nun Gürcistan’ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü bir şekilde bağlı olduğunu söyleyen Stoltenberg, “Rusya’nın, Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya bölgeleriyle ilişkilerini derinleştirmesi bizi endişelendiriyor. Rusya’yı bu bölgeleri tanıma kararından geri dönmeye ve kuvvetlerini Gürcistan’dan çekmeye çağırıyoruz.” diye konuştu.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Fikri Işık temsil etti.

Gürcistan, 2008 yılından beri NATO üyesi olmaya çalışıyor. Gürcistan, özellikle NATO’nun çeşitli operasyonlarına askerî destek sağlıyor.

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