NATO'dan 'Ama'lı Türkiye Açıklaması

»Ana Sayfa»Dünya
01.04.2017 11:50
NATO'dan 'Ama'lı Türkiye Açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin darbe teşebbüsünün arkasındakileri yargılama hakkı olduğunu, ancak bunun hukuk çerçevesinde yapılması gerektiğini söyledi.

NATO ülkeleri dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısının ardından konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Türkiye'deki gözaltı ve tutuklamalara ilişkin yöneltilen bir soruya cevap verdi. Stoltenberg, Türkiye'nin ırak ve Suriye'deki şiddet ve karışıklıktan en çok etkilenen müttefikimiz olduğunu anlamamız gerekiyor. Birçok kez terör saldırısına maruz kaldılar." dedi.

NATO Genel Sekreteri, "Yüzlerce insanın öldüğü bir darbe girişimi yaşadılar. Milletvekilleri içerideyken meclis bombalandı. Elbette ki Türkiye'nin kendini savunma ve darbe girişiminin arkasında olanları yargılama hakkı var." diye konuştu. Stoltenberg, bunun hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde yapılması gerektiğini belirtti.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD Başkanı Trump, Kızını Danışmanı Olarak Atadı!31 Mart 2017 Cuma 12:41
  • FARC, BM’ye 400 Silah Daha Teslim Edecek31 Mart 2017 Cuma 07:59
  • Venezuela'da Parlamentonun Yetkilerine El Konuldu30 Mart 2017 Perşembe 17:42
  • ABD’de 11 Günde 8 Kişi İdam Edilecek30 Mart 2017 Perşembe 15:50
  • İngiltere’de Gıda Sektörüne “Şekeri Azalt” Çağrısı30 Mart 2017 Perşembe 14:55
  • Brexit Müzakerelerinde Ele Alınacak 5 Ana Başlık30 Mart 2017 Perşembe 12:03
  • Haley: Esed ve İran Suriye Krizinin Çözümü Önünde Büyük Bir Engel30 Mart 2017 Perşembe 08:59
  • Yurtdışında Oy Kullanan Sayısı 3. Gününde 144 Bin Oldu30 Mart 2017 Perşembe 08:01
  • Trump'ın İkinci Vize Yasağı 'Süresiz' Olarak Durduruldu30 Mart 2017 Perşembe 07:56
  • Güney Afrika'nın Simge İsmi Kathrada Defnedildi30 Mart 2017 Perşembe 07:36
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Rus Tipi Müzakere
    Rus Tipi Müzakere
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim