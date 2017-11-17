NATO Tatbikatında Erdoğan’ı Düşman Gösteren Subay Ordudan Atıldı
NATO tatbikatında Atatürk ve Erdoğan’ın fotoğrafını düşman tablosunda gösterilmesine tepki olarak Türkiye’nin askerlerini geri çağırmasının ardından ilgili askerin ordudan atıldığı bildirildi.
A+A-
NATO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu olaya ilişkin açıklama yaptı. NTV'nin son dakika geçtiği habere göre, NATO açıklamasında, söz konusu olaya karışan askerin ordudan atıldığı bildirildi. NATO'nun açıklamasında Atatürk fotoğrafını da görevli teknisyenin seçtiği belirtildi.
Erdoğan, Norveç'teki bir 'düşman' tablosunda Atatürk ile kendisinin resimlerinin bulunduğu haberi gelince Kanada'daki NATO tatbikatındaki 40 askeri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı.
Etiketler : NATO, Norveç, düşman tablosu, Recep Tayip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk
HABERE YORUM KAT