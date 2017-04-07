NATO: Kimyasal Saldırı Kötü Ama Barış Tiyatrosu Oynamaya Devam Edelim!
HAKSÖZ-HABER
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib’deki kimyasal saldırı ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine kısa bir değerlendirmeyle olayı geçiştirdi. Kimyasal saldırının kabul edilemezliğini belirtmekle ve bu bağlamda Esed rejimini suçlamakla birlikte son kertede bir ucunda halkına karşı kimyasal silah kullanmaya kadar varan her türlü saldırıyı gerçekleştiren Esed canisinin olduğu “barış” ve bunun için yürütüldüğü iddia edilen “uluslararası çabalar”ı nihai çözüm olarak desteklemeye devam edeceklerini açıkladı!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Şaryat hava üssüne yönelik saldırısının ardından bir açıklama yaptı. Stoltenberg, "Bu gelişmenin sorumlusu Suriye rejimidir" ifadelerini kullandı.
ABD'nin saldırı sonrası Esed rejimine ait bir merkezi vurmasıyla ilgili olarak, "Kimyasal silahların hiçbir kullanımı kabul edilemez, yanıtsız bırakılamaz ve arkasındaki kişiler sorumlu tutulmalıdır" diyen Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın hava üssü saldırısı öncesinde Rusya’ya bilgi verdiğini hatırlatarak da ABD ve Rusya arasındaki muhtemel bir gerilimi hafifletmeye, tarafları teskine çabaladı.
Özetle; kimyasal saldırı sonrasında da NATO cephesinde Esed canisine karşı nihai kertede değişen bir şey yok! Kimse boşuna heyecanlanıp boş temennilerle ABD saldırısından sonra NATO’nun insafa gelip Esed’i indireceğini beklemesin! Esed’in kimyasal silah kullanarak katliamlara girişmesi karşısında verilen tepkinin haklılığına eyvallah ama bunların çok cılız ve genel olarak samimiyet ve tutarlılıktan uzak olduğu; rejimin Rusya ve İran’la ortaklaşa ülkede giriştiği mezalime ABD’si, BMGK’sı, NATO’suyla “uluslararası toplum”un hiçbir şey demediği de ortada. NATO sekreterinin açıklamasının finalinde de görüldüğü üzere nihai kertede bu cani rejime “Öldürmeye devam edebilirsin ama kimyasal silah kullanmamak koşuluyla” denilmekte ve saldırıların kimyasal boyut kazandığı bir vasatta bile uluslararası diplomaside sahneye sokulan barış tiyatrosunun ucu belirsiz bir zamana kadar oynanmaya devam edileceği anlaşılmaktadır.
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