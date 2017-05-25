NATO IŞİD Karşıtı Koalisyona Katılıyor İddiası

Konuyla ilgili Karar gazetesinde yer verilen haberde şunlar kaydedildi:

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, NATO üyesi ülkelerin Irak ve Suriye’de faaliyet gösteren IŞİD’e karşı ABD liderliğinde hareket eden koalisyona resmen katılmasının beklendiği belirtildi.

Kararın, İttifakın en yüksek karar mercii olan Kuzey Atlantik Konseyi’nin bugünkü liderler toplantısında resmen açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

NATO üyesi 28 ülkenin halen bireysel olarak koalisyonda yer alması sebebiyle kararın siyasi olduğu belirtildi. Kararın ABD Başkanı Trump’ın NATO üyesi ülkelerin DEAŞ’e daha çok şey yapması çağrısına bir cevap olarak yorumlandı.

Diplomatlar, Fransa ve Almanya’nın ABD’nin planını desteklediklerini ancak bu hareketin yalnızca sembolik olduğunu söylediler.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg müttefiklerin NATO’nun koalisyonun tam bir üyesi olmasından memnun olacağını, bunun güçlü bir birlik mesajı göndereceğini söyledi. Stoltenberg, Manchester’deki bombalamanın ışığı altında, birlik mesajının gönderilmesinin önemli olduğunu söyledi.