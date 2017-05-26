“NATO, IŞİD Karşıtı Koalisyona Katılacak”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ele aldıkları konulardan birinin terörle mücadele olduğunu kaydeden Stoltenberg, bu konuda ittifakın çabalarının artırılmasına yönelik bir eylem planı üzerinde mutabık kaldıklarını söyledi.

Afganistan'daki eğitim görevinin devam etmesine karar verildiğini belirten Stoltenberg, bazı ittifak üyelerinin bu misyon için asker gönderme taahhüdünde bulunmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

DEAŞ karşıtı koalisyona verilen desteğin artırılması kararı aldıklarını söyleyen Stoltenberg, bu çerçevede erken uyarı gözlem uçaklarıyla daha fazla uçuş yapılacağını, bu sayede de daha fazla istihbarat paylaşımında bulunacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"NATO'nun uluslararası koalisyonun tam üyesi olmasına karar verdik. Tüm 28 ittifak üyesi halihazırda koalisyonun üyesi. Koalisyonda olmak, NATO'nun muharip rol alacağı anlamına gelmiyor, ancak bizim terörle küresel mücadeleye olan taahhüdümüze ilişkin güçlü bir mesaj gönderiyor. Aynı zamanda, NATO'nun eğitim ve kapasite inşaası dahil siyasi değerlendirmelerde rol almasını sağlayacak."

Genel Sekreter, NATO'nun Irak güvenlik güçlerine verdiği eğitime devam edileceğini de kaydetti.

"Milli planlar üç ana alanı kapsıyor"

İttifak ülkelerini daha öngörülemez bir dünyada güvenli tutmak için savunmaya yatırım yapmaya ve ittifak genelinde daha adil bir yük paylaşımı sağlamaya devam edilmesi gerektiğini aktaran Stoltenberg, bu konuda zaten ilerleme kaydedildiğini, geçen yıl çok uzun süreli gerilemenin ardından savunmaya milyarlarca dolar daha fazla yatırım yapıldığını vurguladı.

Müttefiklerin savunmaya daha fazla yatırım yapacaklarına ilişkin taahhütlerini nasıl yerine getireceklerini belirten yıllık planlar geliştirmede mutabık kaldıklarını açıklayan Stoltenberg, "Milli planlar nakit, kapasite ve katkılar olmak üzere üç ana alanı kapsıyor. İlk olarak, müttefikler, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya harcama taahhüdünü yerine getirme niyetinde. Bu harcamaların yüzde 20'si, büyük çaplı askeri ekipmanlara yapılmalı." diye konuştu.

"Rusya ile diyaloga açık kalmayı sürdürüyoruz"

NATO-Rusya ilişkisinin de liderlerin gündeminde geldiğini kaydeden Stoltenberg, "Bugün, güçlü savunma ve anlamlı diyalogu kapsayan çift kulvarlı yaklaşımımızı tekrar teyit ettik. İki alanda da ilerleme kaydediyoruz. Müttefikler, bir çatışma çıkarmak için değil, çatışmayı önlemek ve barışı korumak için güçlü bir şekilde birlikte duruyorlar. Aynı zamanda, şeffaflığı artırmak ve riskleri azaltmak için Rusya ile diyaloga açık kalmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ'ın birkaç hafta içinde ittifaka 29. üye olarak katılacağını Stoltenberg, bir sonraki NATO Zirvesinin gelecek yıl yapılacağını söyledi. Stoltenberg zirvenin hangi ülkede gerçekleştirileceğini ise açıklamadı.

"NATO, şimdiye kadar Peşmergeye destek vermedi"

Stoltenberg, NATO'nun Peşmerge güçlerine destek verip vermeyeceğine ilişkin bir soru üzerine "DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun parçası olan bazı NATO müttefikleri Peşmergeye eğitim ve destek sağlıyor. Ancak NATO, şimdiye kadar Peşmergeye destek vermedi. Irak hükümet kuvvetlerini eğitti. Şu anda gündemde olan böyle bir konu yok." dedi.

AA