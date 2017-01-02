NATO Dünyası Alışmadığı Bir İtirazla Şaşkın..

»Ana Sayfa»Yorum Analiz
02.01.2017 05:59
NATO Dünyası Alışmadığı Bir İtirazla Şaşkın..
Amerika, NATO'daki müttefiki Türkiye’nin sıkıntılarına ilgisiz kalmakla yetinmiyor; PKK ve onun Suriye‘deki PYD vs. gibi uzantılarına en gelişmiş silahları veriyor. Türkiye itiraz ettiğinde de, ‘Vermiyoruz..’ diye inkar ediyorlar.

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ocak günü TÜBİTAK Ödül Töreni‘nde yaptığı konuşmada, denilebilir ki, NATO’ ve Batı İttifakı ya da Batı Kulübü denilen dünyayla ilişkilerin devamı konusunda, neredeyse bir yol ayırımına gelindiğinin mesajını verdi.

Hatırlanacağı üzere, İkinci Dünya Savaşı’nın galiblerinden olan devletlerin en güçlü ikisi -yani, kapitalist ideolojinin bayrakdarlığını yapan B. Amerika ile komünist ideolojinin bayrakdarlığını yapan Sovyet Rusya- arasında başlayan dünyanın ve hele de Avrupa’nın taksimi konusundaki ihtilafların giderek çok büyük bir gaile haline gelmesi üzerine, halklarının çok büyük ekseriyeti hristiyan olan B. Amerika ile Batı Avrupa’nın sosyal düzenleri kapitalizme ayarlı ülkeleri, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı’nı imzalamışlardı. NATO kelimesi bu teşkilatın adını oluşturan ingilizce (North Atlantic Treaty Organisation) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu teşkilat bir askerî savunma paktı olarak bilinmeye başlanmıştı.

Yazının Devamı >>>

Etiketler: ,
Diğer Haberler
  • Türkiye Rusya İlişkileri: Bir Uçtan Diğerine mi?26 Aralık 2016 Pazartesi 20:15
  • Batı, PKK ile PYD Arasındaki İlişkiyi Bilmiyor mu?26 Aralık 2016 Pazartesi 11:52
  • Bakanlığa Posta Koyan O Hakim Bakın Kim Çıktı?26 Aralık 2016 Pazartesi 08:45
  • Andrey Karlov Suikasti ve Bazı Sorular25 Aralık 2016 Pazar 21:31
  • FETÖ İle Mücadeleyi Sulandırmaya Bir Örnek: İnönü Üniversitesi Operasyonları25 Aralık 2016 Pazar 20:53
  • İrancı Korodan Özgür-Der Aleyhine İftira Kampanyası25 Aralık 2016 Pazar 01:18
  • Uslu Durursanız Savaş Biter!23 Aralık 2016 Cuma 19:05
  • Slogan Kalpazanlığı ve Andrey Karlov Suikasti23 Aralık 2016 Cuma 18:53
  • Kobani’ye Koridor Açıldığında Güzel, El-Bab ve Halep’e Açılınca Kötü Öyle mi?23 Aralık 2016 Cuma 11:18
  • Siz Demiştiniz Değil mi?23 Aralık 2016 Cuma 03:15
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim