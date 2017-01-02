NATO Dünyası Alışmadığı Bir İtirazla Şaşkın..

Amerika, NATO'daki müttefiki Türkiye’nin sıkıntılarına ilgisiz kalmakla yetinmiyor; PKK ve onun Suriye‘deki PYD vs. gibi uzantılarına en gelişmiş silahları veriyor. Türkiye itiraz ettiğinde de, ‘Vermiyoruz..’ diye inkar ediyorlar.

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ocak günü TÜBİTAK Ödül Töreni‘nde yaptığı konuşmada, denilebilir ki, NATO’ ve Batı İttifakı ya da Batı Kulübü denilen dünyayla ilişkilerin devamı konusunda, neredeyse bir yol ayırımına gelindiğinin mesajını verdi.

Hatırlanacağı üzere, İkinci Dünya Savaşı’nın galiblerinden olan devletlerin en güçlü ikisi -yani, kapitalist ideolojinin bayrakdarlığını yapan B. Amerika ile komünist ideolojinin bayrakdarlığını yapan Sovyet Rusya- arasında başlayan dünyanın ve hele de Avrupa’nın taksimi konusundaki ihtilafların giderek çok büyük bir gaile haline gelmesi üzerine, halklarının çok büyük ekseriyeti hristiyan olan B. Amerika ile Batı Avrupa’nın sosyal düzenleri kapitalizme ayarlı ülkeleri, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı’nı imzalamışlardı. NATO kelimesi bu teşkilatın adını oluşturan ingilizce (North Atlantic Treaty Organisation) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu teşkilat bir askerî savunma paktı olarak bilinmeye başlanmıştı.

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