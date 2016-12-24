NATO Denetçisi Aracında Ölü Bulundu

NATO Genel Denetçisi Chandelon, Belçika’da arabasında başından vurulmuş hâlde bulundu. 16 Aralık’ta gerçekleşen şüpheli ölüm medyadan gizlendi. Chandelon NATO’da “terörün finansmanıyla mücadele” alanında çalışıyordu.

NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon, Belçika’nın Andenne şehrinde ölü bulundu. Chandelon’un cesedine, iş yerinden 140, evinden 100 kilometre uzakta, arabasında başından vurulmuş hâldeyken ulaşıldı. Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, yetkililer, “terörün finansmanıyla mücadele” alanında çalışan Belçikalı NATO denetçisinin ölümü ile ilgili intihar açıklaması yaparken, yakınları bu iddiayı reddetti.

Ruhsatlı Üç Silahı Var

Solak olduğu belirtilen Chandelon’un, bulunduğunda silahın sağ elinde olması ve kendi adına kayıtlı üç silah varken yanında başka bir silahla bulunması suikast iddialarını güçlendiriyor. Chandelon’un silahı kayınpederinden çaldığı iddia edildi ancak inandırıcı bulunmadı.

“Oğluna Bir Takım Belgeler Bıraktı”

Son zamanlarda, Chandelon’un aldığı garip aramalardan bahsettiği belirtildi. FBI’ın eski çevirmeni Sibel Edmonds, Chandelon’un, ölümü hâlinde yayınlanması için oğluna bir takım belgeler bıraktığını, bu belgelerin hafta başında polise gönderildiğini belirtti.

“Suikast İddiası Daha Güçlü”

Edmonds ayrıca, Chandelon’un elinde silah bulunmasının da intihar eden bir kişi için ihtimal dışı olduğunu kaydetti. Edmonds, kişinin silahı tek elle tutarak kendine kısa mesafeden ateş etmesi hâlinde, silahın geri tepme şiddetiyle kişinin elinden çıktığının gözlendiğini belirterek, suikast iddiasının daha güçlü olduğuna işaret etti.