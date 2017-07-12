‘NATO-Batı Dünyası, Erdoğan’sız Bir Türkiye İstiyor!’ İse..

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi’nin dünkü yazısının ana mesajı,‘Batı Erdoğansız bir Türkiye istiyor’ idi.

O yazıya geçmeden, aynı konu etrafında, önce1-2not:

35 yıllık bir mecburî ayrılıktan sonra, yurda döndüğümde bir üst dereceli bürokratın, beni görmek istediği bildirildi. Doğrusu, tanımadığım için, biraz temkinli olarak gittim makamına... ‘Hoş geldin’ dedikten ve hal-hatır sorduktan sonra… Aramızda şöyle bir konuşma geçti, özet olarak:

- Yazmaya devam edecek misin?

- Yazabileceğim bir yayın organı olursa, elbette..

-…. Bey’i eleştirecek misin?

- Bence çok büyük yanlışları olursa, elbette..

- O ayrı..Ama, hemen her konuda onu yıpratmaya çalışmak başkalarının ateşine odun taşımak olur, kardeşim.

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