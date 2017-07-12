‘NATO-Batı Dünyası, Erdoğan’sız Bir Türkiye İstiyor!’ İse..
Abdulkadir Selvi ‘Bundan sonra yeni darbe tehditleri altında yaşamak istemiyorsak, Batı’yla ilişkilerimizi düzeltmeliyiz.’ diyor. Yani? Teslim mi olmalıyız? Başka yol olduğunu milletimiz 15 Temmuz’da göstermedi mi?
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Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:
Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi’nin dünkü yazısının ana mesajı,‘Batı Erdoğansız bir Türkiye istiyor’ idi.
O yazıya geçmeden, aynı konu etrafında, önce1-2not:
35 yıllık bir mecburî ayrılıktan sonra, yurda döndüğümde bir üst dereceli bürokratın, beni görmek istediği bildirildi. Doğrusu, tanımadığım için, biraz temkinli olarak gittim makamına... ‘Hoş geldin’ dedikten ve hal-hatır sorduktan sonra… Aramızda şöyle bir konuşma geçti, özet olarak:
- Yazmaya devam edecek misin?
- Yazabileceğim bir yayın organı olursa, elbette..
-…. Bey’i eleştirecek misin?
- Bence çok büyük yanlışları olursa, elbette..
- O ayrı..Ama, hemen her konuda onu yıpratmaya çalışmak başkalarının ateşine odun taşımak olur, kardeşim.